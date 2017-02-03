Происшествия на дорогах края

03.02.2017 11:29:25 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 29 столкновений без пострадавших. Выявлено трое водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Выявлено два пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено две единицы автотранспорта.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

