Педофил - порнограф из Минска "засветился" на Камчатке

03.02.2017 11:20:06 (GMT+12)

Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело

в отношении 45- летнего жителя города Минск Республики Беларусь.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера)

и п. «в» ч.2 ст.242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях издания порнографических материалов или предметов).



По версии следствия, в сентябре 2015 года подозреваемый находясь в квартире расположенной в ЗАТО город Вилючинск,

где гостил у своей сестры, совершил в отношении шестилетней племянницы иные действия сексуального характера.

Свои преступные действия он запечатлел с помощью фото и видеосъемки.



Подозреваемый содержится в СИЗО №1 УДИН МВД г. Минск Республики Беларусь, где обвиняется в нескольких эпизодах аналогичных преступлений в отношении малолетних девочек.

В ходе обыска в его квартире в городе Минске изъяты множественные фото- видеоматериалы,

выполненные им самим, в результате чего и выявлен факт совершения им преступления в отношении малолетней на территории города Вилючинска,

который подтвердился в результате проверки, проведенной сотрудниками следственного отдела по ЗАТО город Вилючинск СУ СК России по Камчатскому краю по материалам,

предоставленным компетентными органами Республики Беларусь.



В настоящее время, следствием решается вопрос об экстрадиции злоумышленника на территорию Камчатского края для производства предварительного расследования.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



