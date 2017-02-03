Действенная мотивация

03.02.2017 11:15:34 (GMT+12)

На исполнении в Усть-Большерецком районном отделе судебных приставов находится производство о взыскании с гражданина более 1 млн. 800 тыс. рублей. Эту сумму составляют кредит, неоплаченные налоги и госпошлина. Каких-либо мер к погашению задолженности мужчина не предпринимал, к приставу не являлся, по месту регистрации не проживал. Кроме этого, денежные средства на банковских счетах отсутствовали.



В соответствии с законодательством, судебные приставы применили комплекс мер принудительного воздействия, среди которых действенным оказался арест счетов: когда должник его пополнил, вся сумма была списана. Удивившись такому повороту событий, гражданин стал разбираться в ситуации, и буквально на следующий день он из Петропавловска-Камчатского приехал в Усть-Большерецкий отдел судебных приставов. При посещении отдела мужчина сообщил, что проживает в краевой столице полуострова и устроился там на работу. Теперь задолженность будет погашаться из заработной платы должника.



Чтобы не попасть в подобную ситуацию, УФССП России по Камчатскому краю рекомендует гражданам периодически проверять себя на наличие задолженности в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте ведомства по адресу: www.r41.fssprus.ru.













Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



