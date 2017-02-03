Миллионы для "Гномика"

03.02.2017 11:08:41 (GMT+12)

Заместитель Елизовского городского прокурора Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней бывшей заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Елизовского района «Гномик».



Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



По этому делу также проходит 65-летняя жительница села Южные Коряки Елизовского района, обвиняемая по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества).

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок органов прокуратуры, внутренних дел и ФСБ России по Камчатскому краю.



По версии следствия, с января 2007 по апрель 2015 года заведующая детским садом издавала фиктивные приказы о приеме на работу своих родственников и иных лиц, заведомо зная, что работать в учреждении они не будут.



После этого она предоставляла в централизованную бухгалтерию управления образования администрации Елизовского района подложные документы для начисления и выплаты указанным лицам заработной платы и иных выплат.



В этот же период заведующая оформила два фиктивных гражданско-правовых договора на выполнение в детском саду ремонтных работ, которые фактически не исполнялись.



В результате незаконных действий руководителя детсадом бухгалтерия начислила в виде заработной платы и по гражданско-правовым договорам около 2,5 млн рублей. Эти средства заведующая получила через банковский счет своей знакомой и истратила на собственные нужды, в том числе на поездки в отпуск.



Кроме того, вследствие ее противоправных действий фиктивно трудоустроенным гражданам незаконно устанавливался трудовой стаж, увеличивались пенсионные выплаты.

Одновременно из бюджета Елизовского муниципального района за фактически неработающих граждан уплачены налоги и взносы в Пенсионный Фонд России, Фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования на общую сумму 1,2 млн рублей.



В то же время вторая обвиняемая, зная о преступной деятельности своей знакомой, из дружеских побуждений и в целях облегчения совершения преступления (хищения бюджетных денег) предоставила заведующей детсадом свою банковскую карту, на которую переводились похищенные средства.



Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд Камчатского края для рассмотрения по существу.

Управление образования, как потерпевшая сторона, в рамках уголовного дела предъявила своей бывшей сотруднице иск

о взыскании с нее незаконно полученных денежных средств. В обеспечение иска по заявлению управления на личные счета обвиняемой наложен арест.

Решение по данному вопросу примет суд при вынесении приговора.







Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ,общественностью и правовому обеспечению





