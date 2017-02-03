Ушел из жизни Олег Николаевич Резников

03.02.2017 11:03:04 (GMT+12)

1 февраля 2017 года на 57-м году жизни скончался Резников Олег Николаевич.



Он родился 23 февраля 1960 года в г. Хабаровске.

В 1977 году окончил среднюю школу № 62 города Владивостока.

С 1978 года по 1980 год проходил срочную военную службу в Советской армии.



Трудовую деятельность начал в 1988 году в городе Петропавловске-Камчатском.



С апреля 1995 года по сентябрь 2007 года работал водителем в органах прокуратуры Камчатского края.



С сентября 2007 года в должности водителя работал в следственном управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю.



За добросовестное исполнение должностных обязанностей, многолетнюю и безупречную работу, а также выполнение заданий особой важности и сложности Олег Николаевич Резников награжден Почетной грамотой Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, неоднократно поощрялся правами руководителя следственного управления.



Коллектив следственного управления выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Олега Николаевича в связи с его безвременной кончиной.

