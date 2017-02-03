Верховный суд постановил: Тарифы обоснованы

03.02.2017 11:00:01 (GMT+12)

Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации оставлено в силе решение Камчатского краевого суда, которым публичному акционерному обществу «Камчатский газоэнергетический комплекс» отказано в удовлетворении искового заявления о признании недействующим с момента издания постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, утвердившего тарифы на электрическую энергию, поставляемую ПАО «КамГЭК» потребителям региона в 2016 году.



В административном исковом заявлении ПАО «КамГЭК» просило признать недействующим указанное постановление, ссылаясь на необоснованное исключение экспертами ответчика при расчете тарифов из величины необходимой валовой выручки на 2016 год расходов по статьям затрат «Оплата труда» и «Амортизационные отчисления» в общей сумме более 60 млн. рублей.

По мнению ПАО «КамГЭК», ответчик определил размер расходов на оплату труда методом индексации, не учитывая при этом иные параметры, в том числе, тарифный коэффициент, текущее премирование, вознаграждения за выслугу лет, льготный проезд к месту отдыха и другие. В результате размер расходов по статье «Оплата труда» был необоснованно уменьшен на 20 млн. 553 тысячи рублей. Помимо этого, явилось необоснованным исключение расходов в сумме 49 млн. 403 тыс. рублей по причине неисполнения инвестиционной программы на 2014 год, согласно которой главным источником ее финансирования определены амортизационные отчисления. По мнению административного истца, допущенные ответчиком при принятии постановления нарушения действующего законодательства привели к незаконному уменьшению необходимой валовой выручки ПАО «КамГЭК» на 2016 год и к установлению на 2 полугодие 2016 года экономически необоснованного, заниженного тарифа.



Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства и доводы сторон, Камчатский краевой суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку принятое постановление не противоречит в оспариваемой части положениям нормативных правовых актов, имеющих бóльшую юридическую силу. На этом основании ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» в удовлетворении административного искового заявления было отказано.



Не согласившись с вынесенным решением, административный истец направил в Верховный Суд Российской Федерации апелляционную жалобу, в которой просил отменить вынесенное решение. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не нашла оснований для отмены решения Камчатского краевого суда и определением от 19 января 2017 года оставила его без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.



Татьяна ХАБИБУЛИНА,пресс-секретарьКамчатского краевого суда



