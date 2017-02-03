Ирина Унтилова: Интерес камчатцев к публичным отчётам органов власти края показал их востребованность

03.02.2017 08:25:42 (GMT+12)

Жители Камчатки смогли посетить публичные отчёты исполнительных органов государственной власти края, которые проходили в Петропавловске-Камчатском с 19 по 31 января. Камчатцам о проделанной в прошлом году работе рассказали заместители рредседателя Правительства, министры, руководители агентств. После выступлений руководителей присутствующие в зале смогли задать им свои вопросы.



Как рассказала Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова, практика проведения публичных отчетов в форме общественных слушаний внедрена не во многих регионах нашей страны: с 2014 года такие мероприятия проводятся в Республике Саха (Якутия), с 2015 года - в Магаданской и Костромской областях.



«Правительством Камчатского края принято решение организовать такие отчёты и на территории региона, и эта практика оказалась очень востребованной у жителей полуострова. В ходе встреч, на которых отчитывалось несколько министерств, был рассмотрен широкий пласт вопросов, представлены итоги работы исполнительных органов. Это вызвало большой интерес у слушателей, было задано много важных вопросов, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Получился открытый и прямой диалог между населением и органами власти», - сказала Ирина Унтилова.



По её словам, вопросы и рекомендации жителей края, прозвучавшие на публичных отчётах, войдут в резолюцию, которую Правительство региона будет использовать в своей дальнейшей работе.



«Людей интересовали вопросы комфортного проживания, вопросы медицинского обеспечения, в части информационной системы при записи к врачу, вопросы строительства школ в отдаленных районах края, вопросы поддержки среднего и малого бизнеса, вопросы коренных народов. В частности – не только обеспечения рыбой, это, кстати, меньше звучало, – а звучали вопросы сохранения языка, развития национальной хореографии. Вопросы использования материнского капитала и возможностей его расходования. Конечно же, вопросы ЖКХ и оплаты услуг. На какие-то вопросы были даны разъяснения, многие вопросы были приняты в работу. Главное, то, что мы хотели – это наладить диалог на этих площадках - на мой взгляд, получилось. Конечно, оценку давать сегодня населению, но по активности участия, количеству людей, которые пришли, и количеству вопросов, можно сказать, что эта форма достаточно эффективная. По итогам каждых слушаний выработана резолюция, куда все предложения вошли, они лягут в основу планирования на этот и последующие годы», - сказала Ирина Унтилова.



Первый вице-губернатор добавила, что в дальнейшем будет рассмотрена возможность проведения публичных отчётов не только в Петропавловске-Камчатском, но и в других муниципальных образованиях края.



«Безусловно, общество должно шире участвовать в обсуждении итогов работы, планировании органов власти любого уровня – это для нас очень важно. Поэтому принципы работы открытости органов власти, «открытого» правительства мы будем реализовывать и дальше», - сказала Ирина Унтилова.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.