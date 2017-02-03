В Северной столице пройдет очередной собачий фестиваль «Камчатка. Хаски. Питер»

03.02.2017 07:58:42 (GMT+12)

Камчатка – это где-то очень далеко, убеждены многие, но стоит отметить, что этот удивительный край может стать ближе, чем кажется.



Природа Камчатского края поразительна, красива. Именно сюда ежегодно съезжаются туристы, чтобы насладиться великолепием русских просторов.



11 и 12 февраля в Петербурге пройдет фестиваль, благодаря которому петербуржцы и гости города смогут познакомиться с Камчаткой поближе.



В ходе мероприятия каждый сможет продегустировать национальную кухню, полюбоваться на выставку фотографий, а также узнать про собачьи упряжки и спорт, главными героями в котором являются хаски.



Отметим, что все желающие смогут пообниматься с добрыми северными собаками, а при желании, даже сфотографироваться.



Фотовыставка, что состоится на мероприятии, будет посвящена гонке на собачьих упряжках под названием «Берингия – 2016».



Кроме того, для всех любителей полезного отдыха организаторы подготовили мастер-классы и интеллектуальные конкурсы.



Полученные от фестиваля средства пойдут на подарки детям, проживающим в удалённых от центра северных камчатских сёлах, куда зимой не ходит транспорт. Подарки доставят каюры — участники гонки «Берингия-2017».



Мероприятие пройдет в Эколофте More Place по адресу ул. Кима, д. 6.



Стоимость: 100-200 рублей.



(Невские новости).





