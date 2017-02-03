Выставка «Пейзажи Камчатки» Александра Арсеньева открылась в Сергиевом Посаде

03.02.2017 07:56:58 (GMT+12)

Выставка «Пейзажи Камчатки» Александра Арсеньева открылась в Сергиевом Посаде

В «Театральном Ковчеге» работает выставка черно-белых работ фотографа-любителя Александра Арсеньева «Пейзажи Камчатки».

Александр Арсеньев уроженец Сергиева Посада. Большую часть своей жизни и не помышлял заниматься фотографией, но после того, как стал путешествовать, возникло непреодолимое желание сохранить увиденное не только в памяти, но и на физическом носителе, а также поделиться своим счастьем с родными и друзьями.

Пейзаж — основной жанр его работ. Журчание воды, пение птиц, очертания гор и густые облака, покрывающие конус вулкана, — вот что является его музой и заставляет отправляться в новые путешествия, наслаждаться природой России и делать новые снимки.

Черно-белая фотография, по словам автора, дает волю фантазии и раскрывает перед зрителем те нюансы, которые могли быть не замечены в цветном исполнении.

Приглашаем в театр, чтобы окунуться в атмосферу одного из самых удаленных уголков нашей страны.

(«Сергиевские ведомости»).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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