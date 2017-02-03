Выставка «Пейзажи Камчатки» Александра Арсеньева открылась в Сергиевом Посаде

03.02.2017 07:56:58 (GMT+12)
В «Театральном Ковчеге» работает выставка черно-белых работ фотографа-любителя Александра Арсеньева «Пейзажи Камчатки».
Александр Арсеньев уроженец Сергиева Посада. Большую часть своей жизни и не помышлял заниматься фотографией, но после того, как стал путешествовать, возникло непреодолимое желание сохранить увиденное не только в памяти, но и на физическом носителе, а также поделиться своим счастьем с родными и друзьями.
Пейзаж — основной жанр его работ. Журчание воды, пение птиц, очертания гор и густые облака, покрывающие конус вулкана, — вот что является его музой и заставляет отправляться в новые путешествия, наслаждаться природой России и делать новые снимки.
Черно-белая фотография, по словам автора, дает волю фантазии и раскрывает перед зрителем те нюансы, которые могли быть не замечены в цветном исполнении.
Приглашаем в театр, чтобы окунуться в атмосферу одного из самых удаленных уголков нашей страны.
(«Сергиевские ведомости»).
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