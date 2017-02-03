Дальневосточные региональные подразделения МЧС с февраля вошли в Сибирский региональный центр МЧС России

03.02.2017 07:46:58 (GMT+12)
Региональные подразделения МЧС Дальнего Востока с 1 февраля вошли в состав Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России, базирующегося в Красноярске, сообщает пресс-служба СРЦ МЧС России в четверг.
"Девять главных управлений МЧС России по субъектам Дальневосточного федерального округа, а также Амурский спасательный центр МЧС России, Камчатский спасательный центр МЧС России, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России и Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России переподчинены Сибирскому региональному центру", - говорится в сообщении.
При этом Дальневосточный региональный центр МЧС России завершит свою работу.
"МЧС России обеспечит личному составу Дальневосточного регионального центра выполнение всех социальных обязательств", - отмечается в пресс-релизе.
Данная реорганизация является очередным этапом.
"С 1 января текущего года уральские подразделения МЧС России также переведены в подчинение СРЦ. Таким образом, под контролем Сибирского регионального центра МЧС России находится безопасность жизнедеятельности населения 27 субъектов (Сибирь - 12, Урал - 6, Дальний Восток - 9). Это 75 процентов территории Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.
Реформирование структуры МЧС проводится в соответствии с поручением президента РФ, постановлением правительства и на основании распорядительных документов МЧС России.
(Интерфакс).
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