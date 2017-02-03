Камчатка, 2 февраля: итоги дня

03.02.2017 05:29:51 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На Камчатке спасатели напомнили об опасности летящих с крыш сосулек.



Командующий ТОФ на Камчатке поднял по тревоге ракетчиков.



В гонке «Берингия» на Камчатке будет участвовать рекордное количество каюров.



На Камчатке ночью сгорел автомобиль «Audi Q7».



Полпреду Юрию Трутневу покажут камчатский аквапарк.



92 тысячи камчатских пенсионеров получили единовременную выплату от пенсионного фонда.



На Камчатке собирают «Посылку воину».



На Камчатке задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на офис фирмы.



Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения в работе камчатского и чукотского Россельхознадзора



В главном аэропорту Камчатки внедрена новая система регистрации пассажиров.



Вирус на «Андроиде» оставил жительницу Камчатки без денег.



Вирус на «Андроиде» оставил жительницу Камчатки без денег



Старичок на Камчатке проехал на красный и сбил пожилую женщину.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Камчатские аграрии за год подняли цены на свою продукцию выше инфляции.



В Петропавловске сноубордисты посоревнуются в параллельном слаломе.



Жителей Петропавловска призывают поделиться с бездомными одеждой.



Полпред Трутнев проверит, как на Камчатке раздают «дальневосточные гектары».



На Камчатке чиновники посчитали читателей библиотек.



Камчатская энергетическая компания проиграла суд по иску о тарифах.



Камчатские полицейские поймали рецидивиста, дерзко ограбившего офис.



Снимок камчатского фотографа победил на конкурсе «Лучшие фотографии России-2016».



В главном аэропорту Камчатки внедрили новую систему регистрации пассажиров.



В Петропавловске власти ищут жильцов аварийных домов, чтобы дать новое жилье.



В Петропавловске водитель «Тойоты» нарушил правила и сбил пенсионерку.



Маленьких зрителей Камчатки приглашают увидеть добрые сказки в театре кукол.



После скандала с полуголой женщиной елизовчане оплатили 1,5 миллиона рублей долгов.



Крупный морской логистический центр создаст в Петропавловске резидент Свободного порта.



На Камчатке за звание победителя «Берингии-2017» сразятся 19 каюров.



