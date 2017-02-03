Доброе утро, Камчатка!

03.02.2017 05:25:04 (GMT+12)

Сегодня пятница, 3 февраля 2017 года. По старому стилю — 21 января.



Прп. Максима Исповедника (662). Мч. Неофита (303–305). Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы (III). Прп. Максима Грека (1556).



Мц. Агнии девы (ок. 304). Прп. Анастасия исп. (662).



Сщмч. Илии Березовского пресвитера (1938).



По мусульманскому календарю — 7 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 7 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День основания Коммунистической партии Вьетнама Праздники Вьетнама.



День памяти преподобного Максима Грека.



День памяти преподобного Максима Исповедника.



Сецубун.



«Они ва-а-а сото! Фуку ва-а-а ути!» - этот многоголосый клич непременно раздается в храмах, на площадях и специально устроенных площадках, а также в домах японцев 3 февраля. «Злой дух, прочь из дома! Счастье, приходи в дом!» - означают эти слова, сопровождающиеся разбрасыванием сухих соевых бобов. Бобы летят горстями, иногда попадая в разбрасывающих по соседству, в терпеливых зрителей, дома — в домочадцев.



Разбрасывание соевых бобов с приглашением счастья в дом — это обряд маме-маки, один из важных ритуалов старинного фестиваля Сецубун (Setsubun).



Празднование дня Сецубун — одна из древнейших и интереснейших традиций в стране. Ее появление связывают с понятием китайской философии инь-ян. Это два противоположных взаимодействующих начала, лежащие в основе мироздания: свет и тьма, положительное и отрицательное, активное и пассивное, женское и мужское. Считалось, что на стыке сезонов эти начала противостоят друг другу, и это вызывает опасность появления разного рода несчастий.



Сам термин «сецубун» напрямую связан со сменой одного сезона другим. Традиционно в Японии словом «сецубун» называют ночь между 3 и 4 февраля, канун дня Риссин — дня наступления весны по лунному календарю.



Легенда рассказывает, что в глубокой древности эпидемия унесла много жизней, и в этом несчастье были повинны черти и злые духи. От них удалось избавиться разбрасыванием поджаренных бобов. Отсюда и родился обряд маме-маки для изгнания злых духов и сохранения благополучия.



В древности обрядом маме-маки начинали встречу нового года по лунному календарю. Обряд и сейчас выполняется для того, чтобы разогнать все несчастья и впустить в свой дом счастье, благополучие и удачу. В семьях, где есть маленькие дети, обряд маме-маки обычно превращается в веселую забаву. Кого-нибудь (обычно папу или дедушку) наряжают в черта, ряженый прыгает и бегает по комнате, а остальные домочадцы бросают в него соевые бобы. В некоторых школах ученики делают маски злых духов и в Сецубун от души веселятся, бросая друг в друга бобы.



Согласно легенде, после обряда маме-маки каждый член семьи должен съесть ровно такое количество соевых бобов, сколько ему лет. Сейчас такое встречается редко, разве что, в отдаленных маленьких деревнях.



Обряд изгнания злых духов публично проводят и во всех храмах, и он собирает многочисленных зрителей. После совершения религиозного обряда из храма с шумом выбегают мужчины в костюмах злых духов и смешиваются с толпой, затем появляются монахи и гонят их по улицам. Затем все возвращаются на территорию храма и начинается обряд маме-маки. Его обычно совершают специально приглашенные уважаемые и влиятельные личности города, популярные артисты, политики, борцы сумо. Одетые в традиционные праздничные одежды они из деревянных коробочек разбрасывают завернутые в белую бумагу бобы. Все действие проходит шумно и весело.



Масса разбрасываемых соевых бобов тоже внушительна. Например, в храме Нарита (Narita-san), в котором обряд маме-маки проводится не одно десятилетие, за день разбрасывается около одной тонны бобов.



А 4 февраля приходит весна...



Фестиваль цветов в Таиланде.



3 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1565 Иван Грозный учредил опричнину.



1826 Александр Грибоедов был арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.



1933 В Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории.



1966 Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.



1972 Открылись XI зимние Олимпийские игры в Саппоро (Япония).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1809 Феликс Мендельсон, немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша.



1874 Гертруда Стайн, американская писательница.



1941 Эдуард Володарский, советский и российский сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР.



1942 Евгений Шапошников, советский военачальник, последний министр обороны СССР, маршал авиации.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



