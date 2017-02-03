Камчатский метеокомментарий, 3 февраля

03.02.2017 05:22:27 (GMT+12)

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -12°C, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3 м/с., атмосферное давление: 724 мм рт.ст., относительная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



Утро: -11°С, малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный, 3 м/с., атмосферное давление: 725 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



День: -9°С, облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 2 м/с., атмосферное давление: 727 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



Вечер: -5°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 3 м/с., атмосферное давление 723 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕЛМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 18 часов — МАЛАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 9’12’’ (+3”).



Луна: 44%, растущая.



Сегодня — Максим.



Народ приметил: По народному поверью, "Взойдет, затуманившись, светел месяц, выглянет из-за облака — доброе жито будет; ясное небо — в амбаре будет по осени пусто". На Максима наблюдали за зарей, если в этот день была ясная заря, то ожидали мороза.



Именины у Агнии, Валериана и Евгения, у Виктора. Агния с греческого - "непорочная". Валериан с латыни - "родом из города Валерии".



Евгений с греческого - "благородный". Виктор с латыни - "победитель".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 3 февраля, 4.45 (кмч).