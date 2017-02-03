Камчатский гороскоп, 3 - 5 февраля

03.02.2017 01:34:03 (GMT+12)
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:
В пятницу возможно изменение вкусов и финансовых приоритетов, новое отношение к вопросам кулинарии и диетологии, к выбору одежды, косметики. Вероятен всплеск творческого вдохновения или надежд на лучшее. Может измениться взгляд на комфорт, красоту, моду, справедливость, на сотрудничество, бизнес, взаимную выгоду.
Суббота — удачный день для шоппинга. Деловые и личные отношения требуют перехода на другую ступень. Скрытые симпатии станут явными, но вскроется также и отсутствие сильных чувств, серьезных намерений. Если партнеры не согласны на полную прозрачность отношений, взаимную искренность и взятие ответственности, союз может стать неактуальным.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Тургенева.
Рейтинг дней: 4-.
Дни благоприятны для жителей улиц Рябиковской, Радиосвязи, Морской, Флотской, Океанской, Чубарова, бульвара Пийпа, проспекта Карла Маркса, районов Центр, КП – Силуэт, Горизонт, ЖБФ – СРВ, МТФ, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км - Аэропорт (в Елизове), села Усть-Хайрюзово и поселка Усть-Камчатск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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