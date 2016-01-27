Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 3 февраля 2017 года

03.02.2017 01:34:02 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, днем в восточных районах небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный 5-10 м/с, на южных побережьях 9-14 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с, в Усть-Большерецком районе и на юго-восточном побережье 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -12,-17°С, при прояснениях -22,-27°С, на южных побережьях и побережье Усть-Камчатского района -7,-12°С, днем -2,-7°С , при облачности -12,-17°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода, с прояснениями, местами небольшой снег, ночью в восточных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный ночью 15-20 м/с, в Тигильском районе 5-10 м/с, днем 5-10 м/с, на восточном побережье 10-15 м/с. Ночью при усилении ветра до 15 м/с, метель. Температура воздуха ночью -2,-7°С, при прояснениях -12,-17°С, днем 0,-5°С, при облачности -10,-15°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжается укрепление ледового покрова.



Лавинная обстановка:

На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 4 от 11.01.2017 г.

В период с 00 часов 2.02.2017 г. по 4.02.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.



Повышена вероятность (до 0,4) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.

Согласно заключению КФ РЭС №588 (1026) от 27.01.2016 г. на ближайшую неделю на вулкане Безымянный увеличена вероятность извержения по сравнению со среднемноголетней в 5 раз.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.