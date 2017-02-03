Камчатская таможня сообщает

03.02.2017 01:34:02 (GMT+12)
Ужесточена ответственность за непредставление статистических форм.
Камчатская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности, что с 29 января 2017 вступает в силу Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 510-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 104 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Согласно данному закону для участников внешнеэкономической деятельности устанавливается административная ответственность за непредставление, несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров и за представление статистической формы, содержащей недостоверные сведения.
За эти правонарушения предусматривается наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается и составит для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
Участник внешнеэкономической деятельности освобождается от административной ответственности в случае добровольного представления в таможенный орган корректных данных вместо статистической формы содержащей недостоверные сведения.
Дела об административных правонарушениях по статье 19.7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает штрафные санкции за нарушение правил и сроков подачи статистической формы, будут возбуждать и рассматривать таможенные органы.
Согласно данному закону на ФТС России возлагаются полномочия по ведению статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС, а также устанавливается обязанность российского лица, которое заключило сделку, либо от имени (по поручению) которого заключена сделка, представлять в таможенные органы статистическую форму учета перемещения товаров.
Статистическая форма заполняется зарегистрированным пользователем через вкладку «Личный кабинет участника ВЭД» на официальном интернет-сайте ФТС России (www.customs.ru), и предоставляется не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Сведения, заявляемые участниками торговли, не требуют документального подтверждения. Сформированная на основе этих сведений статистическая информация о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС позволяет вести статистический учет товарооборота России с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Арменией после того, как были отменены таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых между государствами – членами ЕАЭС.
На официальном интернет-сайте ФТС России по адресу: http://edata.customs.ru размещены подробные инструкции для участников ВЭД о порядке заполнения и отправки статистических форм, в том числе о преимуществах применения электронной подписи.
Татьяна ЛЕСИНА,
пресс-секретарь Камчатской таможни.
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