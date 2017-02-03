Рашид Шамоян: 7-й округ примет самое активное участие в проекте «Городская среда»

03.02.2017 01:34:02 (GMT+12)

1 февраля на площадке Общественного совета 7-го округа состоялось обсуждение федерального проекта Партии «Единая Россия» «Городская среда».



Встречу вел председатель Совета, депутат Законодательного Собрания Камчатского края Рашид Шамоян. О партийном проекте «Городская среда» рассказал заместитель председателя Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Андрей Воровский.



В обсуждении приняли участие председатели советов многоквартирных домов, руководителей большинства управляющих компаний и ТСЖ, работающих в округе.



«Именно благодаря активности населения нашего округа нам удается совместно реализовывать множество проектов, направленных на улучшение жизни, и решать серьезные проблемы сферы благоустройства, безопасности, состояния придомовых территорий, зон отдыха, дорог, - говорит Рашид Фероевич. – Сегодня мы собрали людей, которые неравнодушны к тому, что их окружает, и поэтому готовы участвовать в проекте «Городская среда». Со своей стороны, я лично и сотрудники моей приемной готовы оказать любую организационную поддержку и консультационную помощь, чтобы участие нашего округа в проекте было наиболее эффективным».



Андрей Воровский подробно рассказал, какие условия необходимо соблюсти и какие документы нужно подготовить, чтобы получить финансирование на асфальтирование придомовой территории, организацию уличного освещения или ливневой канализации, на установку детских и спортивных площадок, лавочек и урн.



«Камчатскому краю в рамках проекта «Городская среда» из федерального бюджета выделено 66 миллионов рублей, – рассказал Андрей Воровский. – Специально созданная в городе комиссия будет принимать заявки от собственников жилья и решать, кому и на какие цели в первоочередном порядке направить денежные средства. Для участия в программе необходимо соблюсти ряд требований, а именно: наличие сформированного земельного участка, совета дома и юридического лица (управляющей компании или ТСЖ). Надо отметить, что Общественным советом 7-го округа проведена большая работа и накоплен колоссальный опыт взаимодействия депутатов с населением. Поэтому ваш округ впереди всех остальных, например, по количеству детских площадок, как установленных муниципалитетом, так и в рамках проекта «Детскую площадку в каждый двор». Поэтому я уверен, что и в новом федеральном проекте вы будете участвовать успешно».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.