Победитель и призеры историко-литературного конкурса посетят столицу нашей Родины

03.02.2017 01:34:01 (GMT+12)
Депутаты Законодательного собрания Камчатского края, члены фракции партии «Единая Россия» в краевом парламенте Андрей Стуков и Татьяна Ткаченко в 2017 году во второй раз проводят историко-литературный конкурс среди старшеклассников, посвященный Великой Отечественной войне.
Организаторами конкурса выступили Камчатский региональный совет сторонников партии «Единая Россия» при поддержке Камчатского регионального отделения Партии «Единая Россия», Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края и Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга.
Брифинг, на котором народные избранники рассказали подробности, состоялся в региональной исполкоме партии. «19 января 2017 года в Камчатском крае дан старт историко-литературному конкурсу, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводится в рамках партийного проекта «Историческая память». Участие в нем могут принять учащиеся 10 и 11 классов общеобразовательных школ Камчатского края. «Цель конкурса - сохранить память среди молодежи о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ее значении и влиянии на формирование национального самосознания молодых людей; воспитание у подрастающего поколения чувств гордости за свою страну и родной край, уважения к славной истории Отечества, подвигу советского народа», - сказал Андрей Стуков.
Он напомнил, что впервые историко-литературный конкурс в Камчатском крае состоялся в 2016 году и проводился среди учащихся 10 классов общеобразовательных школ. По итогам четверо победителей и один сопровождающий в июне 2016 года посетили братскую Республику Беларусь.
«В республике Беларусь ребята посетили памятные места, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны, и приняли участие в мероприятии «Память сердец», которое прошло 22 июня в 4 часа утра на территории мемориального комплекса «Брестская крепость»», - напомнил Андрей Стуков.
Татьяна Ткаченко рассказала собравшимся об этапах нынешнего конкурса.
«Первый этап отборочный. Он проходит в образовательных организациях с 19 января по 20 февраля 2017 года. Второй этап финальный. Он будет проходить с 21 февраля по 17 марта. В рамках этого этапа профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» проверит и оценит все принятые творческие работы.
Конкурс традиционно проводится по двум номинациям:
- мини-сочинение, эссе, рассказ, выражающие индивидуальную позицию автора, его личные рассуждения;
- отзыв на литературное произведение о Великой Отечественной войне, рассуждения автора о прочитанном.
Все ребята будут награждены дипломами с указанием статуса: победитель, призёр, участник. Педагоги, подготовившие ребят, будут награждены благодарственными письмами», рассказала Татьяна Ткаченко.
«Для победителей, занявших I и II места в каждой номинации, на майские праздники будет организована поездка вГород-герой Москву с посещением памятных мест, мемориалов, памятников, музеев, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны, и участием в торжественных мероприятиях в рамках празднования 72-й годовщины Великой Победы», - добавил Андрей Стуков.
Творческие работы будут приниматься до 20 февраля 2017 года включительно в Камчатском краевом благотворительном фонде поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь.Камчатка.Спорт.» по адресу: 683002 Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 32 каб. 7. Тел.: 8(4152)49-32-35, 8(4152)45-33-22, 8-951-290-33-22, электронная почта: kfmks@mail.ru
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