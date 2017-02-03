Чемпионат и первенство Петропавловска по сноуборду состоятся в ближайшее воскресенье

03.02.2017 01:33:55 (GMT+12)

В воскресенье, 5 февраля, на горнолыжной базе «Красная сопка» пройдут соревнования по сноуборду. Старт будет дан в 10:00. Регистрация участников до 9:30.



К участию допускаются спортсмены 2005 г.р. и старше, имеющие страховой полис от несчастного случая и защитную экипировку. Участники, не достигшие 18-ти летнего возраста, допускаются только с письменного разрешения от родителей в виде справки в свободной форме.



В программе соревнований – параллельный слалом.



Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями, грамотами и специальными призами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.