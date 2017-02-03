В рамках ежегодной гражданско-патриотической акции в Петропавловске продолжается сбор посылок воинам

03.02.2017 01:33:56 (GMT+12)

Каждый год в акции «Посылка воину» принимают участие общеобразовательные учреждения, ученические коллективы, школьные советы самоуправления, общественные молодежные организации и просто неравнодушные граждане.



В преддверии Дня защитника Отечества представители Городского Совета старшеклассников посетят военный госпиталь Петропавловска, где специально для солдат организуют праздничный концерт. После выступления творческих коллективов, члены Совета отправятся вручать посылки солдатам по всем отделениям госпиталя.



Приготовить посылку солдату могут все желающие. Обычно их формируют из сладостей, предметов личной гигиены и канцелярских принадлежностей.



Заявку для участия можно подать до 15 февраля по факсу 24-03-20 или по электронному адресу sovet.pkgo@mail.ru. Посылки принимаются в Доме детского творчества «Юность» (Океанская, 125), каб. 10. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 24-06-46, 8-961-961-66-53.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.