Внимание! Городская администрация разыскивает граждан!

03.02.2017 01:33:55 (GMT+12)
В связи с необходимостью переселения граждан в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», Комитет управления жилищным фондом администрации Петропавловска разыскивает Александрова Н.И., Васильева К.Н., Гришина Н.И., Пензову Л.Ф., Косогорцева А.П., Янак М. Е., Зиновьева А.А., Жукова А.В., Некрячеву Г.В.
В связи с планируемым сносом домов по ул. Фрунзе № 18 «а» и 20 «а», ул. Кутузова, 16 «а» и 16 «б» вам необходимо срочно обратиться в Комитет по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по адресу: Ленинградская, 74/1, каб.208. Телефон для справок: 23-55-21.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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