Рабочая группа по реализации проектов «Городская среда» и «Парки малых городов» создана в администрации Петропавловска

03.02.2017 01:33:56 (GMT+12)

В 2017 году в Петропавловске-Камчатском стартует реализация масштабной государственной программы в рамках парт.проекта «Единой России» «Наш двор», направленной на благоустройство городских парков и придомовых территорий. В рамках данной общероссийской программы на территории краевой столицы будет реализовано два проекта - «Городская среда» и «Парки малых городов».



По поручению Главы краевой столицы Виталия Иваненко в администрации Петропавловска создана рабочая группа по координированию и реализации данных проектов, первое заседание которой состоялось накануне. На установочном совещании участники встречи обозначили основные направления деятельности для успешной реализации данных проектов и определили первоочередные задачи.



Как отметил заместитель Главы администрации Дмитрий Платонов, проект «Городская среда» предполагает благоустройство дворовых территорий, «Парки малых городов» — комплексное благоустройство мест массового отдыха, парков в городах с населением до 300 тысяч жителей.



«На реализацию проектов “Городская среда” и “Парки малых городов” предусмотрено направить значительные финансовые средства из федерального бюджета. Эти средства необходимы для первоочередных мероприятий по благоустройству - приведения в порядок парков и скверов, организации освещения, ремонта дворовых проездов, установку лавочек и урн, - сказал Дмитрий Платонов. - По условиям программы, жители должны сами определить какие работы в их дворе будут первоочередными. Все заявки от горожан будут проходить процедуру конкурсного отбора, при этом в программу не попадут те дома, где первоочередные работы по благоустройству уже сделаны.



Заместитель Главы администрации также подчеркнул, что при выполнении проектов будут учтены действующие на территории города ремонтные программы, в том числе программа Комплексного благоустройства Петропавловска.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.