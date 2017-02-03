В главном аэропорту Камчатки внедрена новая система регистрации пассажиров

03.02.2017 00:54:36 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5438



В аэропорту «Петропавловск-Камчатский» изменена схема обслуживания пассажиров вылетающих рейсов. В работу внедрена новая система регистрации, которая позволила существенно сократить время прохождения необходимых предполётных процедур.



Все изменения в работе главных воздушных ворот Камчатки проведены по поручению Губернатора края Владимира Илюхина. В среду, 1 февраля, глава региона посетил аэропорт и оценил новую систему в действии.



«В ближайшее время будет проведён конкурс, и определится инвестор, который будет строить новое здание аэропорта. Плановые сроки строительства – 3 года, может, чуть меньше. Но для того, чтобы в это время нашим камчатским пассажирам и гостям было удобно, мы приняли решение провести небольшую модернизацию в действующем здании. Мы понимаем, что эти затраты предприятию нужно было понести для того, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров. Впечатление в целом хорошее. Здесь значительно расширили "стерильную зону", стало более удобно. Я надеюсь, что и жители, и гости это оценят. Это важные изменения, тем более в преддверии предстоящего периода отпусков и туристического сезона», - отметил Владимир Илюхин.



Для удобства пассажиров в основном зале аэровокзала установлены 5 стоек регистрации. На каждой из них смонтировано современное оборудование испанского производства. Процесс оформления на рейс полностью автоматизирован: программное обеспечение позволяет за считанные минуты оформить пассажира на рейс, выдать ему посадочный талон. К каждой стойке подведена система транспортировки багажа. Пассажиры сразу сдают чемоданы, оставляя при себе только лёгкую ручную кладь. Установлено и новое досмотровое оборудование: на борт самолёта сданные в багаж вещи попадают через новые рентгеновские интроскопы.



«Международный аэропорт "Петропавловск-Камчатский" открыл новую систему регистрации. Теперь здесь выполняются все действующие требования. Сначала проходит регистрация, сдаётся багаж, и только потом проводится досмотр. Всё новое оборудование было поставлено и установлено в кратчайшие сроки. Мы приложили все усилия для того, чтобы мероприятия по монтажу, пуско-наладке и запуску никак не отразились на пассажирах. Основной объём работ подрядчик выполнял в вечернее и ночное время. Оборудование очень качественное, надёжное. Самое главное, что благодаря всем нововведениям мы сделали плюс и пассажирам, и работникам, - отметил генеральный директор Международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» Сергей Бубнов. - Для пассажиров это - комфорт и экономия времени. Теперь, заходя в "стерильную зону", граждане уже не имеют с собой никакого лишнего груза. При этом, сдав багаж, им не обязательно сразу идти на досмотр, они спокойно могут выйти из здания, а вернутся туда ближе к посадке. Для сотрудников же аэропорта созданы очень удобные рабочие места».



В целях повышения комфорта пассажиров в аэропорту также проведён комплекс работ по ремонту помещений. В новом облике теперь представлен и зал ожидания на втором этаже аэровокзала. Для посетителей установлены дополнительные сиденья для отдыха, открыто новое кафе «Полёт», перестроены кассы авиакомпаний. Изменения коснулись и помещения «стерильной зоны»: за счёт строительства нового павильона общая площадь «накопителя» увеличена практически вдвое.



«Но никто не собирается на этом останавливаться, мы будем продолжать вводить определённые новшества, есть много планов, которые хотелось бы реализовать. Мы сегодня очень интенсивно работаем с другими аэропортами, интересуемся, что из их опыта можно было бы применить у нас именно в части оказания услуг. Это немаловажная сторона, потому что пассажир должен получать качественные услуги», - сказал Сергей Бубнов.



Он добавил, что в ближайшее время в аэропорту будут запущены в работу терминалы для самостоятельной регистрации на рейс. Мобильные комплексы удобны для пассажиров, которые отправляются в путь без багажа. Терминалы позволяют получать посадочные талоны, минуя общие стойки регистрации.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.