За звание «Берингии-2017» сразятся 19 каюров

03.02.2017 00:54:25 (GMT+12)
Новая заявка на участие в традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках «Берингия» пришла за несколько часов до окончания заявочной кампании. Своё намерение выйти на старт заезда подтвердил Алексей Ситников - владелец питомника «Сибирский клык», расположенного в пригороде Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2017».
«Алексей Ситников - неоднократный участник соревнований по зимним дисциплинам ездового спорта. Также, несколько лет подряд он принимал участие в гонке-прологе "Берингии" и даже становился её победителем. Но на марафонских трассах у него дебют, - сказали в оргкомитете. - Итого, на старт "Берингии-2017" выйдут 19 каюров. 17 представят Камчатский край, 2 – Чукотский автономный округ».
Напомним, церемония открытия «Берингии-2017» пройдет 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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