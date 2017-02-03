Виктория Сивак: с каждым годом на Камчатке растёт объём финансирования сферы образования

03.02.2017 00:54:35 (GMT+12)

Объём финансирования, выделяемого из краевого бюджета на развитие системы образования Камчатки, с каждым годом растёт. Об этом в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов власти региона сообщила министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак.



«В условиях непростой экономической ситуации дальнейшее развитие системы образования и социальной поддержки несовершеннолетних стало возможным благодаря стабильной политике Правительства Камчатского края в части финансирования данной сферы. За период действия нового закона об образовании объем средств краевого бюджета на образование вырос на 27%, - отметила Виктория Сивак. – Если в 2013 году расходы в данной сфере составляли около 14 млрд рублей, то в 2016 году на развитие системы образования направлено уже свыше 17 млрд рублей».



Министр отметила, что в 2016 году в крае началась реализация программы, направленной на постепенную ликвидацию второй смены в школах и замену ветхих зданий образовательных учреждений на современные. Программа рассчитана на период до 2025 года. В прошлом году на эти цели были получены средства федерального бюджета в размере более 270 млн рублей. Субсидию направили на завершение работ по строительству нового учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово.



«Важно, что высвобожденные средства краевого бюджета в размере 270 млн рублей были направлены также на систему образования - текущие и капитальные ремонты зданий, приобретение современного учебного оборудования», - сказала Виктория Сивак.



В 2016 году в Камчатском крае продолжилась реализация мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности. Почти 35 млн рублей были направлены на ремонт 8 спортзалов и строительство 3 открытых плоскостных спортивных сооружений.



Отдельное внимание министерства было уделено созданию новых мест в дошкольных образовательных учреждениях края. За счёт перепрофилирования помещений и строительства в 2016 году было создано 280 новых дошкольных мест. Задача, поставленная Президентом России об обеспечении услугами образования детей в возрасте 3-7 лет в регионе решена, но для отдельных муниципалитетов актуальным остается вопрос устройства детей в возрасте до 3 лет.



«Одним из способов быстрого решения этого вопроса является поддержка негосударственного сектора в сфере присмотра и ухода за детьми, а также дошкольного образования, - сказала Виктория Сивак. - В Камчатском крае услугами индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход, охвачено уже 400 детей, что составляет 2,1 % в общей численности детей дошкольных образовательных организаций».



Министр добавила, что негосударственный сектор сегодня имеет серьезный потенциал и в вопросе расширения возможностей дополнительного образования детей и подростков. В настоящее время система допобразования края включает 78 государственных и муниципальных организаций с общим охватом детей около 32 тысяч человек. За последние четыре года число детей, посещающих различные кружки и секции, увеличилось на 19%, и составило в 2016 году 72,5% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет. Спросом у населения пользуются и услуги частных организаций, работающих в данной сфере.



«Услуги в сфере дополнительного образования детей в настоящее время осуществляют 16 индивидуальных предпринимателей и негосударственных организаций, в которых занимаются почти 1,5 тысячи человек. Сегодня это составляет 4% от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием, при том, что планировали достичь показателя в 2,3%», - сказала Виктория Сивак.



В ходе отчёта она подчеркнула, что в 2016 году в регионе были в полном объеме сохранены меры социальной поддержки школьников в период обучения. Так, компенсацию расходов на приобретение одежды, обуви и письменных принадлежностей получили 3020 обучающихся, что на 14% больше, чем в 2015 году. Почти на 10% увеличилось число школьников, получающих бесплатное питание, эта меру поддержки получили 11805 человек.



«В целом на предоставление мер социальной поддержки школьникам из краевого бюджета в 2016 году было направлено почти 195 млн рублей, что на 11% больше, чем в 2015 году», - сказала Виктория Сивак.



В своём докладе она указала, что одним из приоритетов региональной политики в сфере образования является обеспечение достойного уровня заработной платы педагогических работников и поддержка молодых специалистов.



«В 2016 году в крае выполнены показатели по заработной плате всех категорий педагогических работников в соответствии с указами Президента страны, - сказала министр. – В целях повышения значимости роли педагога в обществе в регионе принят и реализуется комплекс мер социальной поддержки молодых педагогов. К примеру, в 2016 году жилье на условиях ипотечного кредитования с получением социальной выплаты для оплаты первоначального взноса приобрели 8 учителей. Размер средств краевого бюджета, направленных на эти цели, составил 5,8 млн рублей. Этот проект реализуется уже второй год исключительно за счет средств краевого бюджета».



Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводились впервые по инициативе Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходили в формате открытого диалога, принять участие в которых могли все желающие.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.