Светлана Айгистова: в Камчатском крае ведётся системная работа по выявлению и поддержке одарённых детей и молодёжи

03.02.2017 00:54:29 (GMT+12)
В прошлом году более 4,5 тысяч молодых исполнителей и участников творческих коллективов приняли участие в различных краевых, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Об этом сообщила министр культуры Камчатского края в ходе публичного отчёта о деятельности органов государственной власти региона за 2016 год.
«Краевым Правительством разработана система, позволяющая выявить юные таланты, сохранить систему краевых конкурсов и фестивалей, а также оказать финансовую поддержку участникам, выезжающим на различные творческие мероприятия. Нам есть чем гордиться – 859 молодых представителей Камчатки стали лауреатами различных всероссийских и международных конкурсов, а 1255 человек были отмечены дипломами различной степени», - сказала Светлана Айгистова.
Так, результатом поездки творческой делегации полуострова на пятнадцатые молодёжные Дельфийские игры России стали: золото в номинации «балалайка», две серебряные награды в номинациях «цирк» и «фотография», а также бронза в номинации «фотография».
Кроме того, министр отметила участие юных исполнителей и их преподавателей в девятом международном конкурсе «Музыкальный Владивосток-2016», на котором представители Камчатки взяли Гран-при, трое конкурсантов стали лауреатами 1 степени, ещё один - лауреатом 2 степени, двое - лауреатами 3 степени. Воспитанницы «Быстринской детской школы искусств» заняли 1 и 2 места на IV Международном детско-юношеском пленэр-конкурсе «Краски лета» в Санкт-Петербурге. Одними из победителей общероссийского конкурса «Молодые дарования России» стали камчатские преподаватели Артём Быков и Юлия Трунова, а юный балалаечник Владимир Сартаков удостоен звания лауреата. Детский эвенский народный ансамбль «Оръякан» из села Анавгай Быстринского района стал победителем Всероссийского детского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия». Также был отмечен хоровой коллектив «Кредо» детской музыкальной школы №6 из краевой столицы, ставший чемпионом Всемирных хоровых игр, прошедших в г. Сочи в июле 2016 года.
Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводились впервые по инициативе Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходили в формате открытого диалога, принять участие в которых могли все желающие.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+