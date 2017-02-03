Светлана Айгистова: в Камчатском крае ведётся системная работа по выявлению и поддержке одарённых детей и молодёжи

03.02.2017 00:54:29 (GMT+12)

В прошлом году более 4,5 тысяч молодых исполнителей и участников творческих коллективов приняли участие в различных краевых, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Об этом сообщила министр культуры Камчатского края в ходе публичного отчёта о деятельности органов государственной власти региона за 2016 год.



«Краевым Правительством разработана система, позволяющая выявить юные таланты, сохранить систему краевых конкурсов и фестивалей, а также оказать финансовую поддержку участникам, выезжающим на различные творческие мероприятия. Нам есть чем гордиться – 859 молодых представителей Камчатки стали лауреатами различных всероссийских и международных конкурсов, а 1255 человек были отмечены дипломами различной степени», - сказала Светлана Айгистова.



Так, результатом поездки творческой делегации полуострова на пятнадцатые молодёжные Дельфийские игры России стали: золото в номинации «балалайка», две серебряные награды в номинациях «цирк» и «фотография», а также бронза в номинации «фотография».



Кроме того, министр отметила участие юных исполнителей и их преподавателей в девятом международном конкурсе «Музыкальный Владивосток-2016», на котором представители Камчатки взяли Гран-при, трое конкурсантов стали лауреатами 1 степени, ещё один - лауреатом 2 степени, двое - лауреатами 3 степени. Воспитанницы «Быстринской детской школы искусств» заняли 1 и 2 места на IV Международном детско-юношеском пленэр-конкурсе «Краски лета» в Санкт-Петербурге. Одними из победителей общероссийского конкурса «Молодые дарования России» стали камчатские преподаватели Артём Быков и Юлия Трунова, а юный балалаечник Владимир Сартаков удостоен звания лауреата. Детский эвенский народный ансамбль «Оръякан» из села Анавгай Быстринского района стал победителем Всероссийского детского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия». Также был отмечен хоровой коллектив «Кредо» детской музыкальной школы №6 из краевой столицы, ставший чемпионом Всемирных хоровых игр, прошедших в г. Сочи в июле 2016 года.



Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводились впервые по инициативе Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходили в формате открытого диалога, принять участие в которых могли все желающие.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.