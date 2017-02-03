На Камчатке читателями библиотек являются более 166 тысяч человек

03.02.2017 00:54:25 (GMT+12)

Читателями библиотек Камчатского края являются более 166,5 тысяч человек. Об этом в ходе публичного отчёта о деятельности органов государственной власти сообщила министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова.



По её словам, ежегодно из фондов библиотек региона выдается более 3 966 тыс. документов.



«В 2016 году ощутимо увеличилось количество новых поступлений в библиотечные фонды края. В общей сложности, удалось превысить плановый показатель примерно на 70 тысяч экземпляров. Также в рамках работы Общественного экспертного Совета по издательской деятельности, за счет средств краевого бюджета выпущено 7 новых изданий, в том числе 3 ежегодных сборника», - рассказала Светлана Айгистова.



Она отметила, что, несмотря на то, что Год литературы прошёл, пропаганда и популяризация чтения были и остаются приоритетными направлениями деятельности библиотек.



«В прошлом году мы успешно реализовали несколько масштабных проектов, таких как: всероссийская акция «Библионочь», фестиваль детского чтения «Книжная радуга детства», XXXIII Крашенинниковские чтения и IV Камчатский форум в поддержку книги и чтения», - добавила Светлана Айгистова.







Также министр уделила внимание работе музеев на Камчатке. По её словам, эффективность музейной деятельности оценивается по числу выставок, количеству посетителей и доле экспонирования музейных предметов и коллекций из основного фонда.



«За прошлый год музеями проведено 126 экспозиций и выставок. Это практически на 50% больше чем в 2012 году, когда было организовано 84 выставочных мероприятия», - отметила Светлана Айгистова.



Для привлечения посетителей в музей работниками разрабатываются и внедряются новые формы работы. Музеи Камчатского края ежегодно принимают участие во Всероссийских акциях «Ночь в музее», «Ночь искусств», создаются виртуальные экспозиции, передвижные выставки камчатских художников: «История Камчатки в работах камчатских художников», «Камчатка рыбацкая», «Лица Камчатки». С передвижными выставками работали сотрудники музея в образовательных учреждениях, библиотеках Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского муниципальных районов, а также в г. Петропавловске – Камчатском.



Министр добавила, что рост числа посещений музеев составил в 2016 году 2,7%, число выставок увеличилось на 31 единицу. Это хороший результат.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.