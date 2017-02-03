Более 130 млн рублей направлено на капитальные ремонты учреждений культуры Камчатки

03.02.2017 00:54:25 (GMT+12)

Одним из приоритетных направлений является улучшение материально-технической базы краевых и муниципальных учреждений культуры. Работа по модернизации осуществляется в рамках государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Об этом рассказала министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова в ходе публичного доклада о деятельности органов государственной власти региона.



За последние три года на капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры из краевого бюджета направлено 131,26 млн. рублей.



«С 2014 по 2016 год проведены капитальные ремонты ряда учреждений культуры таких как: «Центра культуры и досуга» п. Усть-Камчатск, сельских домов культуры в Анавгае, Слаутном, Таловке и Коряках, отремонтирована библиотека в селе Вывенка и фасад дома культуры "Меридиан" в Вилючинске », - рассказала Светлана Айгистова.



Также в этот период удалось обеспечить сохранность здания Камчатского краевого объединённого музея, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения.



«Кроме того, в стадии строительства находится Камчатский театр кукол. На 2016-2017 годы из краевого бюджета на этот объект выделены ассигнования в размере 218,8 млн. рублей Возведение здания уже началось. Плановый срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2020 года. Также завершено строительство здания для краевой детской библиотеки. Ведется подготовка к новоселью», - добавила Светлана Айгистова.



Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводились впервые по инициативе Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходили в формате открытого диалога, принять участие в котором могли все желающие.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.