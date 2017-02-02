Структура холдинга "Карат" инвестирует 709 млн руб. в морской рефрижераторный терминал на Камчатке

02.02.2017 21:45:14 (GMT+12)

ООО "Терминал Сероглазка" (входит в группу компаний "Норебо", подконтрольную рыбопромышленному холдингу "Карат") инвестирует 709 млн рублей в создание в Камчатском крае морского рефрижераторного терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов.



Как сообщает пресс-служба "Корпорации развития Дальнего Востока" (КРДВ), проект будет реализован в рамках Свободного порта в Камчатском крае, резидентом которого стало ООО.



Инвестиционный проект направлен на решение бизнес-задач рыбопромышленных предприятий Камчатского края и Дальнего Востока в комплексном обслуживании рыбопромысловых судов во время стоянки в порту и в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции на экспорт, минуя перевалку в портах Владивостока, Южной Кореи и Китая. В рамках проекта запланировано строительство холодильного комплекса проектной мощностью 15 тыс. тонн единовременного хранения, а также причальных сооружений, рефрижераторных площадок и складского комплекса. Завершение работ запланировано на 2027 год.



В настоящее время "Терминал Сероглазка" ведет деятельность по обслуживанию рыбодобывающих предприятий, в том числе обеспечивает снабжение и бункеровку судов, обработку, хранение, отправку и перевозку грузов.



В планах компании - увеличить до 800 тыс. тонн в год объем перевалки контейнерных грузов в порту Петропавловска-Камчатского, стать одним из крупнейших на Дальнем Востоке логистических центров доставки рыбной продукции с суммарным годовым оборотом рефрижераторных грузов свыше 300 тыс. тонн, а также создать современный крупный морской рефрижераторный терминал в регионе и организовать прямые поставки грузов Северным морским путем в порты стран АТР, Европы, США, говорится в пресс-релизе.



ООО "Терминал Сероглазка" зарегистрировано в сентябре 2015 года в Петропавловск-Камчатском. Единственным учредителем является АО "Норебо холдинг" (Мурманск), входящее в рыбопромышленный холдинг "Карат".



Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Президент России Владимир Путин 4 июля 2016 года подписал закон, согласно которому режим свободного порта расширен на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).



(Служба финансово-экономической информации Интерфакса).