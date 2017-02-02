Юрий Трутнев и Владимир Илюхин проверили готовность муниципальных образований Камчатки к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре»

02.02.2017 21:26:59 (GMT+12)

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин проверили готовность муниципальных образований края к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре». Полпред и глава региона ознакомились с работой уполномоченного органа по выдаче земли в администрации наиболее востребованного у заявителей Елизовского района.



Третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» стартовал первого февраля. Теперь подать заявки на получение земли на Дальнем Востоке могут не только жители федерального округа, но и россияне из других регионов страны.



«У нас вместе сейчас очень ответственный этап. Здесь надо всем сосредоточиться, потому что количество одновременно обратившихся на сайт людей в итоге за эти сутки составляло до 25 тысяч человек. Система, конечно, одновременно работать с таким количеством пользователей не может. Она рассчитана на три тысячи человек одновременного посещения. Поэтому мы сейчас решаем вопрос — как сделать так, чтобы остальных просто поставить в очередь, чтобы люди могли тем не менее беспрепятственно воспользоваться этой услугой. Я думаю, что, скажем так, ажиотаж немножечко разойдётся по дням и мы точно удовлетворим требования всех желающих», - сказал Юрий Трутнев.



Он подчеркнул, что активность граждан высокая, поэтому система нуждается в доработке.



«С одной стороны, конечно, можно ругать Росреестр и местные органы власти, самому себе сделать упрёки, связанные с тем, что не можем всем сразу выдать гектар, с другой стороны — это совсем новая система и по сравнению с годами, которые тратят люди в России на получение земельного участка, он-лайновое выделение, которое мы предлагаем — это совсем новый продукт. Ввести его за день или за два трудно. Я могу только сказать, мы люди упорные. Мы точно доработаем этот проект и точно все желающие люди смогут воспользоваться законом о выделении одного гектара на дальневосточной земле», - отметил полпред.



В ходе двух предыдущих этапов на Камчатке подано порядка 2 тысяч заявок, 80 % из них приходится на территорию Елизовского района. Несколько сотен заявок уже принято с начала третьего этапа, среди обратившихся в том числе жители других российских регионов.



«Камчатка готова к реализации третьего этапа программы, мы активно в этом направлении работаем. В новом режиме, в рамках третьего этапа на утро у нас была 91 заявка, к вечеру их уже более 200. Из них больше половины приходится на Елизовский район. География широкая: Москва, Московская область, Липецкая область, Татарстан, Башкортостан, практически вся центральная Россия хочет получить землю на Камчатке. Это радует. Те, кто поставил себе целью получить здесь землю, ее получат. Конечно, есть некоторые огрехи в работе системы, в том числе технические. Сейчас всем, кто работает в системе, важно отладить все механизмы. По данным на сегодня, от общего объема обращений, поступивших по Дальнему Востоку, Камчатка занимает около 3%. Полагаю, эта цифра в ближайшее время еще возрастет», - сказал Владимир Илюхин.



Как отметил полпред предполагалось, что с 1 февраля количество заявителей из центральной России будет значительно больше, однако основную долю обратившихся за первые сутки реализации третьего этапа составляют дальневосточники.



«Мы думали, что первого февраля начнут обращаться в основном жители центральной части Российской Федерации, потому что до сих пор им было это запрещено, сейчас у них открылась эта возможность. Например, в Приморье, где мы были буквально ещё сегодня утром, нас ситуация удивила. Потому что там подавляющее большинство обратившихся - это жители Приморья. Они наконец-то встрепенулись, сказали - так у нас же всю землю разберут. И активно побежали в уполномоченные органы, сели за компьютеры. Поэтому основная волна как раз местных жителей. По разным территориям, наверное, будет по-разному, мы потом посмотрим — это тоже интересно. Но процесс идёт», - добавил Юрий Трутнев.



Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ закрепил возможность каждого гражданина на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. С 1 июня 2016 года гектары на Камчатке выдавали только на территории «пилотного» Усть-Большерецкого района, а с 1 октября стартовал второй этап программы — землю начали предоставлять по всему краю. Напомним, что жителям других российских субъектов участки на полуострове стали доступны с 1 февраля 2017 года, когда стартовал третий этап проекта.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.





