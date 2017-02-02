Срочно в номер: ракетно-артиллерийское соединение Тихоокеанского флота на Камчатке поднято по учебной тревоге

02.02.2017 20:47:28 (GMT+12)
В рамках инспекции камчатской группировки войск (сил) командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц проверяет боевую готовность ракетно-артиллерийского соединения ТОФ.
По сигналу учебной тревоги ракетные дивизионы берегового соединения Войск и Сил на северо-востоке России вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для проведения боевой подготовки.
Военнослужащие на боевой технике совершили марш в назначенные районы и заняли позиции. В ходе проверки более 500 ракетчиков будут отрабатывать все виды учебно-боевой подготовки от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны.
Особое внимание будет уделено отработке нормативов по развертыванию береговых противокорабельных ракетных комплексов «Редут» и «Рубеж».
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц инспектирует соединения и воинские части, дислоцированные на Камчатке. Проверке подвергаются надводные корабли, подводные лодки и части береговых войск флота.
Владимир МАТВЕЕВ, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга.
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