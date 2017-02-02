Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения

02.02.2017 17:09:31 (GMT+12)
Сотрудники уголовного розыска раскрыли тяжкое преступление, совершенное в сентябре прошлого года.Неизвестный вошел в помещение офиса фирмы, расположенной на пр.50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском, распылив в лицо 25-летней работнице газ и похитил из кассы около 40 тысяч рублей.
Задержать злоумышленника по горячим следам полиции не удалось. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого.
Накануне 34-летний житель краевого центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за вымогательство, был задержан оперативниками.
Задержанный находится в изоляторе временного содержания. В рамках уголовного дела, возбужденного в прошлом году по признакам преступления предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», следователем подготовлено ходатайство об аресте подозреваемого.
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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