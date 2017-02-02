Жительница Усть-Камчатска лишилась более 30 тысяч рублей, предоставив вирусной программе доступ к «мобильному банку».

02.02.2017 16:47:36 (GMT+12)



25-летней владелице сотового телефона с операционной системой «Android» стали поступать смс-сообщения о переводах денежных средств с банковского счета, которые она не совершала. Всего хакеры похитили у девушки 31200 рублей. О том, какие Интернет-ресурсы посещала, заявительница рассказывать не стала.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Телефон изъят и направлен на исследование полицейским-экспертам.



Чтобы не попадать в подобную ситуацию, необходимо соблюдать элементарные меры безопасности при работе в сети:

• Установите антивирусное программное обеспечение, которое не позволит вам перейти на большинство вредоносных сайтов, а при попадании вирусного файла вовремя его заблокирует и удалит;

• Воздержитесь от посещений ресурсов с сомнительным содержанием. В частности, не переходите по ссылкам и баннерам на сайты со «скандальными новостями», «феноменальными способами похудеть» и т.п., – большинство из них представляют реальную угрозу безопасности вашему телефону и банковским счетам, подключенных к «мобильному банку»;

• Не пытайтесь закрыть путем нажатия на «крестик» всплывающие на весь экран баннеры – закройте страницу через меню браузера и больше на неё не заходите;

• Не устанавливайте приложения из непроверенных источников и не включайте подобную функцию в настройках телефона. Взломанные платные программы зачастую содержат вредоносный код, благодаря которому злоумышленник может получить доступ к вашим банковским счетам. Кроме того, использование данного софта является нарушением действующего законодательства.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

