Юрий Трутнев проведёт на Камчатке совещания по развитию аэродромной сети и внедрению режимов ТОР и Свободного порта

02.02.2017 16:38:33 (GMT+12)
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом на Камчатку. В ходе своей поездки на полуостров полпред посетит несколько объектов транспортной и туристической инфраструктуры, проведёт ряд совещаний.
В частности, в ходе двухдневного визита Юрий Трутнев планирует ознакомиться с ходом реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» в Камчатском крае. Ожидается, что вице-премьер посетит одно из окон по приему заявлений от граждан в Елизовском районе. В рамках рабочей поездки Юрий Трутнев планирует посетить аквапарк на базе отдыха «Лесная», который стал одним из первых проектов, реализованных в рамках ТОР «Камчатка». Кроме того, полномочный представитель Президента намерен осмотреть построенное здание Морского вокзала и провести совещание по развитию аэродромной сети Камчатского края, а также по внедрению в крае режима Свободного порта и реализации проекта ТОР «Камчатка».
В совещаниях примут участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, представители федеральных ведомств и органов государственной власти региона.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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