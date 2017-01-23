Ньюсмейкеры минувшей недели

23.01.2017 06:32:19 (GMT+12)
Дмитрий КОРОСТЕЛЁВ, министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Александр КУЧЕРЕНКО; министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Оксана ГЕРАСИМОВА,
руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Первыми приняли участие в публичных отчетах Правительства региона.
Светлана АНТОНЕЦ, призёр всероссийской олимпиады по биологии, ученица Елизовской средней школы № 8; Вадим БАКЛАГ, победитель всероссийской олимпиады по ОБЖ, ученик средней школы № 33 с углубленным изучением отдельных предметов г. Петропавловска-Камчатского; Рината АБДУЛКАЮМОВА, призёр III зимней Спартакиады молодёжи России 2016 года, обучающаяся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс»; Екатерина АДАМОВА, призёр Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России, обучающаяся Камчатского центра детского и юношеского технического творчества; Геворг БАБУДЖЯН, победитель краевого конкурса научно-технического творчества молодёжи «Шаг в будущее», студент Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга; Юлия ЖИВОДРОВА, победитель краевого конкурса исполнительского мастерства «Юные дарования Камчатки», обучающаяся детской музыкальной школы при Камчатском колледже искусств г. Петропавловска-Камчатского; Ксения КУЗЬМИНА, призёр конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях системы МВД России, студентка Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел РФ г. Хабаровска;
Ольга НИКОЛАЕВА, призёр Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», студентка Камчатского политехнического техникума; Михаил ПЕШКОВ, призёр Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России, обучающийся Камчатского центра детского и юношеского технического творчества; Юлия ПЛЕШКОВА, победитель III зимней Спартакиады молодёжи России 2016 года, обучающаяся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Морозная» г. Елизова;
Антон РОЩИН, призёр конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях системы МВД России, студент Воронежского института Министерства внутренних дел РФ. Награждены дипломами лауреатов премии по поддержке талантливой молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации.
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