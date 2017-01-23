Доброе утро, Камчатка!

23.01.2017 06:30:12 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 23 января 2017 года. По старому стилю — 10 января.



Седмица 32-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 32-й седмицы по причине Крещенской отступки). Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894). Прп. Маркиана пресвитера (V). Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882).



Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория Нисского (385).



Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра Успенского пресвитера (1930); сщмч. Анатолия, митр. Одесского (1938).



По мусульманскому календарю- 25 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 25 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Праздники



День ручного письма (День почерка).



Шат-тила Экадаши. (Праздник Индии).



23 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1556 В Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение.



Шаньси — провинция в центре Китая, ее столицей и крупнейшим городом является Сиань. Кстати, именно возле города Сиань была найдена знаменитая гробница императора Цинь Шихуан Ди и Терракотовая армия.



Геологической особенностью провинции Шаньси является проходящий по ее территории разлом тектонических плит, выраженный горной системой Циньлин. Движение разлома становится причиной множества землетрясений.



23 января 1556 года было зарегистрировано самое большое по числу жертв землетрясение в мире. Тектонический сдвиг привел к обвалу стен узких долин, зажатых между возвышенностями. И в считанные минуты заживо погребенными оказались сотни сел со всеми своими обитателями. Разом погибли 830 тысяч китайцев. Шаньси принадлежит печальный рекорд человеческих потерь при землетрясениях.



1849 В штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине.



1881 В Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского.



1895 Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды.



1960 Установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



599 Тай Цзун, китайский император (626-649) династии Тан.



1783 Стендаль, французский писатель.



1786 Огюст Монферран, французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.



1832 Эдуард Мане, французский художник.



1903 Григорий Александров, советский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист СССР.



1907 Хидэки Юкава, японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат.



1930 Таня Савичева, ленинградская девочка, автор блокадного дневника.



1944 Сергей Белов, советский баскетболист, тренер, чемпион и призёр Олимпийских игр.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилуч