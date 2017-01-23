Камчатский метеокомментарий, 23 января

23.01.2017 06:28:06 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 23 января

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -14°C, переменная облачность, ветер северный, северо-западный,  2 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт.ст. рт. ст., относительная влажность: 95%.

Предварительный прогноз:

Утро: -13°, переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.

День: -11°, малооблачно, возможен небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.

Вечер: -9°, облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 1 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 99%.

Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  8’35’’ (+3”).

Луна: 18%, стареющая.

Сегодня - Григорий — летоуказатель.

Народ приметил: Народ считал Григория летоуказателем: "Если на Григория иней на деревьях — к сырому году", "Если иней на стогах и скирдах — к мокрому и холодному лету", "Ветер с юга — к грозному лету".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 23 января, 5.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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