Камчатский метеокомментарий, 23 января

23.01.2017 06:28:06 (GMT+12)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -14°C, переменная облачность, ветер северный, северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 740 мм рт.ст. рт. ст., относительная влажность: 95%.



Предварительный прогноз:



Утро: -13°, переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



День: -11°, малооблачно, возможен небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Вечер: -9°, облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 1 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 99%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 8’35’’ (+3”).



Луна: 18%, стареющая.



Сегодня - Григорий — летоуказатель.



Народ приметил: Народ считал Григория летоуказателем: "Если на Григория иней на деревьях — к сырому году", "Если иней на стогах и скирдах — к мокрому и холодному лету", "Ветер с юга — к грозному лету".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 23 января, 5.15 (кмч).