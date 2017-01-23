XVI Съезд «Единой России» завершил свою работу

23.01.2017 05:26:35 (GMT+12)

21-22 января 2017 г. в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошел XVI Съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 728 делегатов и более двух тысяч гостей: представители правительства, экспертного сообщества, СМИ, политологи и др.



Ключевым событием форума стал доклад председателя Партии, в котором были подведены итоги 5-летнего этапа работы Партии, выборной кампании 2016 года, проанализированы первые месяцы работы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, обозначены пути реализации предвыборной программы Партии и Послания президента, а также определены главные направления партийного строительства.



Заслушав доклад председателя Партии, а также обобщив работу семи дискуссионных площадок, делегаты констатировали, что предвыборная программа «Единой России», Указы и Послание президента стали для Партии «дорожной картой», по которой предстоит двигаться, выполняя наказы избирателей. В том числе и посредством партийных проектов как одного из основных инструментов реализации программы. Среди них новые инициативы: «Городская среда» (20 млрд. руб. на благоустройство общественных пространств), «Парки малых городов» (комплексное благоустройство парков в городах до 250 тысяч жителей), «Местный дом культуры» (ремонт сельских клубов, домов культуры в городах до 50 тысяч жителей), а также «Театры малых городов» (поддержка провинциальных театров, которые имеют постоянный репертуар и творческую труппу). Съезд констатировал, что реализация этих проектов должна вестись с привлечением общественности и организацией народного контроля.



Председатель Партии также поставил задачу перезагрузить работу партийных платформ – либеральной, патриотической, предпринимательской и социальной – с тем, чтобы внутрипартийные дискуссионные площадки были больше ориентированы на реализацию предвыборной программы и новых партийных проектов.



В свою очередь Съезд поручил Президиуму Генерального совета Партии подвести итоги реализации действующих партийных проектов и принять решение об их дальнейшем исполнении, исходя из обновленных приоритетов Партии.



Делегаты поддержали предложение председателя Партии ежегодно подводить итоги реализации программы, а в случае необходимости – корректировать свою работу.



Отдельная тема Съезда – вопросы внутренней демократии и кадрового обновления. На отчетно-выборных конференциях в регионах, предшествовавших Съезду, сменилось более трети секретарей отделений Партии всех уровней. В своем докладе председатель «Единой России» уделил особое внимание партийному строительству, регулярной ротации и обновлению руководящих структур. По предложению Медведева, доля представительства первичных и местных отделений в Генсовете увеличена с 20 процентов, предусмотренных Уставом, до 30.



Председатель Партии также поручил Президиуму Генерального совета организовать работу структурных подразделений «Единой России» на местах в соответствии с принципом «одна участковая избирательная комиссия – одна первичка».



Съезд подтвердил полномочия председателя Партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего Совета Бориса Грызлова и секретаря Генерального Совета Сергея Неверова. Вместе с тем, в составе самого Генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению Съезда, наполовину обновился состав Генсовета.



Съезд признал эффективность института предварительного голосования и поддержал предложение председателя Партии установить ежегодный Единый день предварительного голосования на выборах в региональные законодательные собрания в течение ближайших пять лет. Признано, что это повысит конкурентоспособность Партии, и будет способствовать обеспечению открытости и легитимности выборных кампаний, а также привлечению в Партию новых активных сторонников.