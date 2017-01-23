Ирина Яровая переизбрана Председателем Центральной контрольной комиссии

23.01.2017 05:24:16 (GMT+12)

В ходе XVI Съезда «Единой России» был переизбран состав Центральной контрольной комиссии. Пост Председателя ЦКК заняла заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая.



Также в состав комиссии вошли:



Заместитель Председателя Центральной контрольной комиссии, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев



Заместитель Председателя Центральной контрольной комиссии, Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Фомин



Член Президиума Центральной контрольной комиссии, Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Оксана Белоконь



Член Президиума Центральной контрольной комиссии, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрий Вяткин



Член Президиума Центральной контрольной комиссии, Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Валерий Крюков



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Афонский



Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Елена Бибикова



Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Надежда Болтенко



Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Васильев Валерий



Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Антон Жарков



Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин



Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья, Руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии в Астраханской области Леонид Огуль



Первый Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Глеб Хор.



