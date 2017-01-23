Председатель Партии и Председатель Высшего совета сформировали Бюро Высшего совета

23.01.2017 05:22:25 (GMT+12)

Председатель Партии и Председатель Высшего совета сформировали Бюро Высшего совета

Председатель «Единой России« Дмитрий Медведев и Председатель Высшего совета Партии Борис Грызлов 22 января сформировали Бюро Высшего совета Партии. В него вошли:

- Председатель Высшего совета «Единой России», председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов;

- глава республики Крым Сергей Аксенов;

- заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Российской Федерации Владимир Васильев;

- председатель Государственной Думы Вячеслав Володин;

- губернатор Московской области Андрей Воробьев;

- губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин;

- председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко;

- министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский;

- президент республики Татарстан Рустам Миннинханов;

- директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин;

- секретарь Генерального совета Партии, заместитель председателя Государственной Думы РФ, замруководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Неверов;

- губернатор Владимирской области Светлана Орлова;

- мэр Москвы Сергей Собянин;

- министр сельского хозяйства Александр Ткачев;

- председатель Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов;

- депутат Государственной Думы Российской Федерации, резидент МОО «Ассоциация полярников», первый вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, член-корреспондент РАН Сергей Чилингаров;

- министр обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации Сергей Шойгу;

- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;

- советник председателя Государственной Думы Российской Федерации Юрий Шувалов.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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