Председатель Партии и Председатель Высшего совета сформировали Бюро Высшего совета

23.01.2017 05:22:25 (GMT+12)
Председатель «Единой России« Дмитрий Медведев и Председатель Высшего совета Партии Борис Грызлов 22 января сформировали Бюро Высшего совета Партии. В него вошли:
- Председатель Высшего совета «Единой России», председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов;
- глава республики Крым Сергей Аксенов;
- заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Российской Федерации Владимир Васильев;
- председатель Государственной Думы Вячеслав Володин;
- губернатор Московской области Андрей Воробьев;
- губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин;
- председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко;
- министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский;
- президент республики Татарстан Рустам Миннинханов;
- директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин;
- секретарь Генерального совета Партии, заместитель председателя Государственной Думы РФ, замруководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Неверов;
- губернатор Владимирской области Светлана Орлова;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- министр сельского хозяйства Александр Ткачев;
- председатель Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов;
- депутат Государственной Думы Российской Федерации, резидент МОО «Ассоциация полярников», первый вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, член-корреспондент РАН Сергей Чилингаров;
- министр обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации Сергей Шойгу;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
- советник председателя Государственной Думы Российской Федерации Юрий Шувалов.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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