Председатель Партии и Председатель Высшего совета сформировали Бюро Высшего совета

23.01.2017 05:22:25 (GMT+12)

Председатель «Единой России« Дмитрий Медведев и Председатель Высшего совета Партии Борис Грызлов 22 января сформировали Бюро Высшего совета Партии. В него вошли:



- Председатель Высшего совета «Единой России», председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов;



- глава республики Крым Сергей Аксенов;



- заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Российской Федерации Владимир Васильев;



- председатель Государственной Думы Вячеслав Володин;



- губернатор Московской области Андрей Воробьев;



- губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин;



- председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко;



- министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский;



- президент республики Татарстан Рустам Миннинханов;



- директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин;



- секретарь Генерального совета Партии, заместитель председателя Государственной Думы РФ, замруководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Неверов;



- губернатор Владимирской области Светлана Орлова;



- мэр Москвы Сергей Собянин;



- министр сельского хозяйства Александр Ткачев;



- председатель Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов;



- депутат Государственной Думы Российской Федерации, резидент МОО «Ассоциация полярников», первый вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, член-корреспондент РАН Сергей Чилингаров;



- министр обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации Сергей Шойгу;



- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;



- советник председателя Государственной Думы Российской Федерации Юрий Шувалов.