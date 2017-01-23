Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генсовета «Единой России»

23.01.2017 05:20:52 (GMT+12)

Сергей Неверов 22 января был переизбран на должность секретаря обновленного Генерального совета «Единой России».



Согласно партийному Уставу, секретарь Генсовета избирается тайным голосованием на альтернативной основе. На эту должность претендовали: Неверов, секретарь регионального отделения «Единой России», спикер воронежской областной думы Владимир Нетесов и глава координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов, который снял свою кандидатуру.



«Принимается», - озвучил результаты голосования Председатель Партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета. Из 147 зарегистрированных на заседании Генсовета членов за Неверова проголосовал 131.



