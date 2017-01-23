Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генсовета «Единой России»

23.01.2017 05:20:52 (GMT+12)

Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генсовета «Единой России»

Сергей Неверов 22 января был переизбран на должность секретаря обновленного Генерального совета «Единой России».

Согласно партийному Уставу, секретарь Генсовета избирается тайным голосованием на альтернативной основе. На эту должность претендовали: Неверов, секретарь регионального отделения «Единой России», спикер воронежской областной думы Владимир Нетесов и глава координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов, который снял свою кандидатуру.

«Принимается», - озвучил результаты голосования Председатель Партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета. Из 147 зарегистрированных на заседании Генсовета членов за Неверова проголосовал 131.
    

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