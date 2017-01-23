Дмитрий Медведев избран Председателем «Единой России»

23.01.2017 05:19:11 (GMT+12)
Делегатами XVI Съезда «Единой России» на новый пятилетний срок Председателем Партии единогласно был избран Дмитрий Медведев.
«Вношу съезду кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева для избрания Председателем Партии на новый пятилетний срок… Принимается», - заявил Борис Грызлов.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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