Дмитрий Медведев: «Единая Россия» несет большую ответственность за все решения, принимаемые в стране

22.01.2017 23:22:42 (GMT+12)

«Единая Россия» несет большую ответственность за все решения, принимаемые в стране, поскольку люди, голосующие за Партию на выборах, уверены, что Партия защитит их интересы, сказал Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Съезде Партии.



«Единая Россия» начала меняться первой. Мы все вместе с вами выстроили партию нового типа. Мы оптимизировали кадровую политику, реформировали наши структуры, обновили формат общения «Единой России» с избирателями. И все это для того, чтобы отвечать тем требованиям, которые предъявляют наши люди. Надо признаться, что, конечно, и за нами потянулись и другие партии», - сказал Медведев.



По словам Председателя «Единой России», главы Правительства, результаты избирательных кампаний за последние несколько лет доказывают, что «Единая Россия» смогла сохранить свое лидерство. А также, по его словам, победа «Единой России» на выборах в Госдуму в 2016 году является бесспорной.



«Мы с вами прекрасно понимаем, что этот выбор сделали не чиновники, не политики - люди, граждане нашей страны, которые, по сути, доверили нам страну, потому что они знают, что «Единая Россия» защитит их. И сегодня именно на «Единой России» лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения. А это значит, что наша Партия - это не просто Партия конституционного большинства, а без преувеличения, это правящая Партия, главный политический ресурс президента нашей страны», - добавил Медведев.