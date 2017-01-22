Владимир Путин: «Единую Россию» отличает от других партий глубокое понимание государственных задач

22.01.2017 23:20:12 (GMT+12)

«Единую Россию» отличает высокий профессионализм и высокая ответственность. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам XVI Съезда «Единой России», которое зачитал на пленарном заседании Съезда лидер Партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Путин подчеркнул, что победив на выборах, «Единая Россия» проявила выдержку и уважение - те качества, которые и должна демонстрировать лидирующая политическая сила. «Способность Партии отвечать на запросы общества обусловило ее способность побеждать. Люди высказали Партии доверие», - сказал Президент в приветственном слове.



Как отметил Путин, «Единую Россию» отличает высокий профессионализм и ответственность за слова и дела, глубокое понимание государственных задач. «Все это позволило «Единой России» победить в напряженной борьбе и стать лидером предвыборной кампании 2016 года», - зачитал Медведева слова Путина.



Путин в обращении также отметил, что Партия внесла большой вклад в развитие страны. «Программа Партии - программа развития России. Желаю Партии и дальше в полной мере использовать ее колоссальный потенциал для решения проблем людей», - заключил Президент в приветственном слове.