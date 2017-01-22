Руководство «Единой России» проголосовало за предложение ввести Вячеслава Володина в Высший совет партии

22.01.2017 21:57:59 (GMT+12)

Высший и генеральный советы "Единой России" проголосовали в воскресенье за предложение ввести нового спикера Государственной Думы Вячеслава Володина в Высший совет партии, рассказал РИА Новости один из делегатов съезда.





В воскресенье проходит второй день съезда «Единой России», основной вопрос повестки — избрание руководящих партийных органов: её Председателя, а также составов Высшего и Генерального советов. Председатель партии Дмитрий Медведев проводит заседание ее Высшего и Генерального советов, а затем выступит с докладом на съезде.



"На заседании сейчас высший и генеральный советы проголосовали за предложение ввести Володина в высший совет",- сказал собеседник агентства.



Планируется проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях.



На съезде будет работать выставка партийных проектов, где будут представлены основные результаты их работы.



(РИА Новости).

