На заседании руководства «Единой России» предложили переизбрать Дмитрия Медведева Председателем партии

22.01.2017 21:56:03 (GMT+12)

Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов на заседании Высшего и Генерального советов предложил переизбрать премьера Дмитрия Медведева на пост Председателя партии, рассказал РИА Новости один из делегатов съезда.



В воскресенье проходит второй день съезда ЕР, основной вопрос повестки — избрание руководящих партийных органов: её Председателя, а также составов Высшего и Генерального советов. Председатель партии Медведев проводит заседание ее Высшего и Генерального советов, а затем выступит с докладом на съезде.



"Только что на заседании Высшего совета и Генерального совета Грызлов предложил Медведева на пост Председателя партии",- сказал собеседник агентства.



(РИА Новости).