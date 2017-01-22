Дмитрий Медведев примет участие в работе XVI Съезда «Единой России»

22.01.2017 20:55:49 (GMT+12)

Председатель всероссийской политической партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня примет участие в работе XVI Съезда Партии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.



Известно, что Медведев проведет совместное заседание Высшего совета и Генерального совета «Единой России» и выступит с докладом перед однопартийцами.



Во второй день работы Съезда планируется принять ряд кадровых решений. В регионах уже завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях Партии. Таким образом, «Единая Россия» продолжает курс на обновление кадров. Кроме того, планируется проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях для обеспечения конкурентности, прозрачности и легитимности выборов.



Напомним, в первый день состоялись семь дискуссионных площадок, на которых были подведены первые итоги реализации предвыборной Программы Партии и определены приоритеты работы «Единой России» в 2017 году. В частности, на площадках обсуждались вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.