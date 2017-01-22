Срочно в номер: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

22.01.2017 20:17:24 (GMT+12)

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил сегодня столб пепла на высоту 5,5 км. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю.



"По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5500 метров над уровнем моря", - сообщает ведомство.



Как уточняется, пепловый шлейф распространился на 45 километров в восточном направлении, в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов нет.



Ключевской - самым высокий активный вулкан Евразии, 4750 м над уровнем моря. Последнее извержение Ключевского началось 3 апреля 2016 года. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 8 км, а на склонах отмечались излияния лавы. В ноябре активность снизилась, и вулканологи начали говорить о завершении извержения. Однако в начале января вулкан вновь активизировался.



(ТАСС).