Facebook: Алексей Высторопец

22.01.2017 19:42:04 (GMT+12)
Дорогие друзья!
По многочисленным просьбам зрителей мы вновь играем спектакль "Любовный приворот" на Камчатке.
1 и 2 апреля в Международный день смеха в 19-00 встречаемся в театре драмы и комедии!
" Любовный приворот "
Это почти мистическая история, наполненная искрометным юмором, музыкой и танцами, предназначена для тех, кто тайно мечтает о своей единственной и настоящей любви. И ради своей цели эти отчаявшиеся люди готовы идти самыми невероятными путями на поиски своей половины, делая все возможное и невозможное, хотя порой и сами оказываются не так просты... Круговорот событий, в которые попадают наши герои никого не оставит равнодушным, а может быть кто-то узнает и сам себя.
Пожалуй, единственного чего нет в этом спектакле, так это пошлости и глупости.
И вновь у театральной публики есть возможность воочию насладиться своими любимыми, талантливыми и невероятно смешными артистами вместе на одной сцене, в одном спектакле.
БИЛЕТЫ В КАССЕ ТЕАТРА тел. 42-02-94, цена: 2500 - 2000 рублей.
В спектакле заняты:
Андрей Кайков ( «6 кадров», Москва )
Алексей Высторопец ( Петропавловск-Камчатский )
Галина Данилова ( «6 кадров», Москва )
Мирослава Карпович ( «Папины дочки», Москва )
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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