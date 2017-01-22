Facebook: Алексей Высторопец

22.01.2017 19:42:04 (GMT+12)

Дорогие друзья!

По многочисленным просьбам зрителей мы вновь играем спектакль "Любовный приворот" на Камчатке.

1 и 2 апреля в Международный день смеха в 19-00 встречаемся в театре драмы и комедии!

" Любовный приворот "

Это почти мистическая история, наполненная искрометным юмором, музыкой и танцами, предназначена для тех, кто тайно мечтает о своей единственной и настоящей любви. И ради своей цели эти отчаявшиеся люди готовы идти самыми невероятными путями на поиски своей половины, делая все возможное и невозможное, хотя порой и сами оказываются не так просты... Круговорот событий, в которые попадают наши герои никого не оставит равнодушным, а может быть кто-то узнает и сам себя.

Пожалуй, единственного чего нет в этом спектакле, так это пошлости и глупости.



И вновь у театральной публики есть возможность воочию насладиться своими любимыми, талантливыми и невероятно смешными артистами вместе на одной сцене, в одном спектакле.



БИЛЕТЫ В КАССЕ ТЕАТРА тел. 42-02-94, цена: 2500 - 2000 рублей.



В спектакле заняты:



Андрей Кайков ( «6 кадров», Москва )



Алексей Высторопец ( Петропавловск-Камчатский )



Галина Данилова ( «6 кадров», Москва )



Мирослава Карпович ( «Папины дочки», Москва )



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1272827132755721&set=pcb.1272828182755616&type=3&theater

