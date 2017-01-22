Facebook: Владимир Ефимов

22.01.2017 19:37:22 (GMT+12)

Долго собирался , но всё как-то не получалось...

Но вот вчера, проходя мимо, не преминул возможностью зайти в гости к моему старому приятелю Александру Безуглову, ныне являющимся хранителем музея СССР.

Символично , что музей находится в помещении бывшего кинотеатра "РОССИЯ". Саша провёл мне импровизированную экскурсию и мы вместе понастальгировали на фоне старых чёрно-белых телевизоров, пионерских горнов, патефонов, плакатов советской поры и самодельного самогонного аппарата...



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